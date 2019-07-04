الاتحاد الأرجنتيني يشكو مستوى التحكيم في مباراة البرازيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تقدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشكوى رسمية لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، ينتقد فيه مستوى التحكيم خلال مباراة المنتخب الأول التي خسرها أمام البرازيل صفر - 2، في الدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا).

وادعى الاتحاد الأرجنتيني أن المنتخب تأذى بشكل واضح من قرارات الحكم الإكوادوري رودي زامبورانو خلال المباراة.

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ونشر الاتحاد الأرجنتيني على موقعه الالكتروني الخطاب المكون من 6 ورقات، والذي أُرسل لكونميبول.

واشتكى الاتحاد الأرجنتيني في خطابه من عدم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) للتحقق من قرارين كان من المكن أن يؤديا إلى احتساب ركلتي جزاء، بعد ارتكاب خطأين بحق سيرخيو اجويرو ونيكولاس أوتاميندي.

وظهر أن أجويرو تمت عرقلته من قبل داني ألفيش خلال اللقاء، وأبدى لاعبو المنتخب الأرجنتيني استياءهم من عدم احتساب ركلة جزاء عندما سقط أوتاميندي داخل منطقة الجزاء بعد عرقلة من أرثر.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة تشيلي بعد غد السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.