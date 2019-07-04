شكرا لقرائتكم لهيطة يكشف معاد ظهور عمرو وردة مع المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى في تصريحات خاصة لقناة "تايم سبورت"، أن قرار ظهور عمرو وردة لاعب الفراعنة فى مباراة جنوب أفريقيا فى يد المسكيكى أجيرى مدرب المنتخب .

وأضاف لهيطة: "عمرو وردة فى فترة إيقافه كان يؤدى التدريبات مع المنتخب بشكل طبيعى، لذا فهو جاهز بدنياً وفنياً، بينما قرار ظهوره أمام منتخب جنوب أفريقيا سيكون طبقاً لرؤية أجيرى"

ويضيف مدير المنتخب الوطنى: "تخطى الفراعنة لدور المجموعات أمر طبيعى ولكن البطولة ستبدأ فعلياً بدءا من مواجهات دور الـ 16"

وعن حقيقة عقد جلسات مع نجوم منتخب مصر لمواجهة أزمة انتقادات السوشيال ميديا علق لهيطة قائلا : " أغلقنا هذا الملف ولم نعقد جلسات مع اللاعبين كل تركيزنا منصب على تخطى عقبة منتخب الاولاد لمواصلة حلم حصد اللقب الثامن ".

وتلعب مصر مع جنوب أفريقيا السبت المقبل بإستاد القاهرة فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

Advertisements

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.

وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل.

ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.