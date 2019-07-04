دودو الجباس على رادار الدراويش...

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جدة - عمرو شويل بعد رحليه عن صفوف وادي دجلة دخل نادى الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع دودو الجباس وكان الجباس قد رحل عن صفوف فريقه بالتراضى بنهاية الموسم الجارى، من الانضمام لصفوف لصفوف الدراويش حلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان دودو الجباس انضم إلى ليرس للمرة الأولى فى موسم 2009 قادما من المصرى البورسعيدى ولعب مع الفريق البلجيكى 4 مواسم، ورحل منه إلى سويندون تأون الإنجليزى، ثم عاد إليه مرة أخرى فى 2016 قادما من وادى دجلة، وسجل خلال الموسم الحالى 4 أهداف وصنع هدفين فى 26 مباراة، ورحل اللاعب عن دجلة بنهاية الموسم الحالى بالتراضى بين الطرفين.

كما تلقى دودو عرضًا من نادى إيرميس أراديبو القبرصى، وأجرى مسئولى النادى القبرصى العديد من الاتصالات مع دودو الجباس، للتفاوض معه حول إمكانية الانضمام لصفوفهم فى الموسم المقبل، لاسيما وأن الجباس يمتلك باع كبير من الخبرة فى الهجوم، ومن المنتظر أن يحسم الجباس مصيره خلال الأيام المقبلة بالمفاضلة بين العروض التى تلقاها.

وحدد تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، يوم 20 يوليو المقبل موعدًا لانطلاق فترة إعداد الفريق الدجلاوى للموسم الكروى الجديد، والذى من المقرر أن يتخلله معسكر مغلق، مع خوض عدد من المباريات الودية.

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وكان تاكيس جونيس طلب من إدارة النادى انطلاق فترة الاعداد قبل شهرين من بداية الموسم الكروى الجديد، ليتم تحديد موعد إنطلاق فترة الإعداد عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا المقرر لها 19 يوليو.

ومنح المدير الفنى برنامجًا غذائيًا وبدنيًا للاعبين من أجل القيام به فى المنزل، خلال فترة الراحة التى حصلوا عليها، حتى لا يتعرضوا لزيادة الوزن أو هبوط فى مستوى اللياقة البدنية.

وكان اليونانى تاكيس رفض الاستغناء عن الثنائى محمد عبد العاطى ومحمد هلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأبلغ المدير الفنى إدارة الفريق الدجلاوى، بإمكانية الموافقة على رحيل أحدهما "هلال أو عبد العاطى" مع استمرار الآخر، حتى لا يتأثر الفريق الدجلاوى سلبيًا برحيل الثنائى، والذان يعدان من الأعمدة الأساسية للفريق.

ودخل محمد هلال ومحمد عبد العاطى، ضمن دائرة المرشحين لتدعيم صفوف قطبى الكرة المصرية، الأهلى والزمالك، الأمر الذى دفع الخواجة اليونانى بإبلاغ الإدارة بإمكانية رحيل أحدهما والإبقاء على الأخر.