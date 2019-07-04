شكرا لقرائتكم الزمالك يوافق على رحيل حمدى النقاز فى هذه الحالة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ربط مسئولو الزمالك، رحيل التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك، فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بحجم العروض التى تقدم له بجانب الصفقات التى سينجح مسئولو النادى الأبيض فى ضمها لتدعيم الجبهة اليمنى.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين على مسئولى الزمالك، تسويق النقاز، ولكن أوضح له مسئولو النادى الأبيض أن الثنائى المغربى حميد أحداد وخالد بوطيب هم من يبحث النادى عن تسويقهما، وإن الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق هو من يتمسك مسئولو النادى باستمراره فى الموسم الجديد، فيما تم ربط مستقبل النقاز مع الفريق الأبيض بحجم العروض التى تقدم للاعب بجانب الصفقات التى سيبرمها النادى فى تلك الجبهة.

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وفضل مسئولو الزمالك عدم الموافقة حاليا على تسويق النقاز خاصة فى ظل حاجة الفريق إلى خدماته، لكونه الظهير الأيمن الأساسى للفريق ولن يتمكن النادى من التفريط فى خدماته أو تسويقه، إلا بضم لاعب على نفس المستوى.