سر زيارة "راموس" لـ"الجفتون" بالغردقة..5 معلومات عن الجزيزة الغامضة

كتب: أحمد أبوعقيل

كشف سيرجيو راموس عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن وجهته المقبلة لقضاء إجازة عائلية.

وتستقبل مدينة الغردقة كابتن المنتخب الإسباني وريال مدريد اليوم استعدادا لقضاء أجازة عقب اتمام زفافه، لمدة 5 أيام لتنشيط السياحة و"مصالحة المصريين.

استقبل أحد منتجعات الغردقة السياحية اللاعب الدولي "راموس"، نجم فريق ريال مدريد الإسباني وقائد منتخب إسبانيا، بوضع "بوسترات" دعائية ضخمة تحمل صور اللاعب وأسرته، محاطة بالبالونات على حوائط المنتجع من الخارج، للترحيب باللاعب الذي وصل مساء أمس الثلاثاء، إلى مدينة الغردقة لقضاء إجازة بصحبة أسرته، بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بمحافظة البحر الأحمر.

ووصل سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، إلى مدينة الغردقة، في جولة سياحية برفقة زوجته تستمر لمدة 5 أيام، بهدف تنشيط السياحة تشمل رحلات سياحية وزيارة إلى جزيرة الجفتون.

وفي تصريحات صحفية، قال كامل أبوعلي: "عارف إن المصريين زعلانين من راموس بعد واقعة التدخل العنيف مع النجم محمد صلاح خلال نهائي دوري الأبطال بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني العام الماضي، ولكن جولته في الغردقة تؤكد حبه لمصر، وجاي يصالح المصريين، وهذه في النهاية كرة القدم، خاصة أنه اعتذر لصلاح في وقت سابق على تدخله العنيف".

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جزيرة الجفتون

1- جزيرة الجفتون هي أول محمية طبيعية في البحر الأحمر وتعد من أهم المواطن الطبيعية لطيور النورس حيث يسكنها نحو 50% من طيور النورس في العالم، إضافة لأنواع أخرى من الطيور والزواحف.

2- وقد انفصلت جزيرة الجفتون بفعل عمليات التصدع إلى:

* جزيرة الجفتون الكبرى: وهي أكبر جزر مجموعة الجفتون تبلغ مساحتها 18كم2، وتمتد في شكل طولي على مسافة نحو 11 كم من ساحل الغردقة ويبلغ طول سواحلها 34 كم بمعدل 1.9 لكل كم2 من جملة مساحتها.

* جزيرة الجفتون الصغيرة وتبلغ مساحتها 3كم2، وتقع إلى الجنوب الشرقي من جزيرة جفتون الكبيرة، ويبلغ طول سواحلها 8 كم وتزداد اتساعاً في الجنوب عنه في الشمال.

3_وتضم "الجفتون" 14 موقعاً من أجمل مواقع الغوص بالغردقة إضافة إلى تعدد مواردها الطبيعية بداية من الرمال الناعمة والشواطيء الجميلة.. ونظراً لأهميتها السياحية الكبيرة فان جزيرة الجفتون تشكل إحدي دعائم اقتصاد البحر الأحمر والاقتصاد القومي لما تتمتع به من قيم اقتصادية عالية تدر بدورها تدفقات نقدية كبيرة.

4-ويعتمد عدد كبير من المشتغلين بالقطاع السياحي على جزيرة "الجفتون" كمصدر رزق أساسي حيث يزور الجزيرة حوالي 40-60 عائمة يومياً وتستقبل 188 ألف زائر سنوياً يمثلون 32% من ممارسي الأنشطة البحرية بمدينة الغردقة. و تجتذب الجفتون حوالي 12% من إجمالي زائري البحر الأحمر.