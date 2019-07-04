شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب لهيطة لـ"تايم سبورت": لازم نخدم جنش بكل الحب لأنه "جدع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، كواليس إنهاء ترتيبات سفر محمود عبد الرحيم جنش حارس الفراعنة لألمانيا لإجرائه جراحة وتر أكيليس.

وقال إيهاب لهيطة، فى تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت"، "جنش أصيب مساء الجمعة قبل مواجهة أوغندا وكانت أيام الجمعة والسبت والأحد عطلة رسمية، وأخطرنا الطبيب بإصابته وضرورة سفره ألمانيا خلال خمسة أيام لإجراء الجراحة، وأى تأخير غير مقبول، وعلى الفور تواصلنا مع السفارة والبنوك لإنجاز المهمة فى أسرع وقت وهو ما حدث بالفعل".

وأضاف إيهاب لهيطة، "جنش يستحق أن نخدمه بـ"عنينا" لأنه جدع ومشاعره مع المنتخب من قبل البطولة يلاحظها الجميع حتى وهو لم يشارك فى المباريات".

وتابع مدير المنتخب الوطنى، "أجريت اتصالا بجنش وأخبرنى أن حالته مطمئنة بعد الجراحة، ونتمنى له سرعة الشفاء والعودة للملاعب للتألق مرة أخرى".

وتلعب مصر مع جنوب أفريقيا السبت المقبل باستاد القاهرة فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

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وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.

وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.

ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.