شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الطرابلسى لـ"تايم سبورت": نيجيريا تستطيع إقصاء حامل اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التونسى نبيل الطرابلسى، المدرب العام لمنتخب نيجيريا، أن حظوظ فريقه فى تخطى عقبة الكاميرون والصعود لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية جيدة للغاية .

وقال نبيل الطرابلسى، فى تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت"، " كل تركيز المنتخب النيجيرى فى الوقت الحالى على تخطى عقبة الكاميرون حامل اللقب، والنسور قادرون على ذلك " .

وأضاف نبيل الطرابلسى، "ليس هناك مباراة سهلة وأخرى صعبة كل المباريات صعبة، وبالتركيز والاجتهاد نستطيع مواصلة الرحلة نحو اللقب ".

وضرب منتخب الكاميرون موعدًا لمواجهة من العيار الثقيل أمام نيجيريا فى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليًا فى مصر.

وتأهل منتخب الكاميرون كوصيف للمجموعة السادسة بعد غانا، ليواجه نظيره نيجيريا وصيف المجموعة الثانية من البطولة.

كان منتخب الكاميرون قد تأهل للدور الـ16 بعد التعادل السلبى أمام بنين بدون أهداف فى مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

وكان منتخب نيجيريا قد وقع فى فخ الخسارة أمام مدغشقر بثنائية نظيفة، ليتأهل الأخير كمتصدر للمجموعة الثانية، ونيجيريا وصيفاً.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.

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يذكر أن مواجهات دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا جاءت على النحو التالى:

مصر - جنوب أفريقيا

المغرب - بنين

أوغندا - السنغال

نيجيريا - الكاميرون

مدغشقر - الكونغو الديموقراطية

الجزائر - غينيا

مالى - كوت ديفوار

غانا - تونس