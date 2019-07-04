قصة صور.. أيمن أشرف "حلال عقد" الجبهة اليسرى للفراعنة فى كان 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الجماهير المصرية آمالا كبيرة على أيمن أشرف، نجم منتخب مصر، فى الجبهة اليسرى للفراعنة، فى ظل اعتماد المكسيكى خافيير أجيرى عليه فى بطولة كأس الأمم الافريقية 2019 التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجارى.
ويعد أيمن أشرف من أبرز النجوم الباحثين عن إثبات الذات فى البطولة، وبذل جهدا كبيرا فى الملعب فى اللقاءات الثلاثة بالدور الأول، خاصة أنه يتمتع بإمكانيات وخبرات من مشاركته فى الأهلى طوال الفترة الماضية.
ويرصد الخليج 365 لقطات توضح علامات الإصرار لدى لاعب المنتخب فى الصور التالية..
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