شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمود حمادة لاعب الإنتاج الحربى يحتفل بزفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمود حمادة، لاعب خط وسط الإنتاج الحربى، بحفل زفافه بحضور زملائه والجهاز الفنى والإدارى للإنتاج.

ويلعب محمود حمادة فى صفوف الإنتاج على سبيل الإعارة موسماً ونصف، ووضعت إدارة الإنتاج بنداً فى عقد الإعارة يتيح لها البيع النهائى شريطة تسديد مبلغ مالى للمقاصة فى خزينة الجبلاية بنهاية الموسم الجارى.

وكان مختار مختار، المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى، تحدث فى وقت سابق عن مميزات محمود حمادة، مؤكدًا أنه يستطيع اللعب فى جميع مراكز خط الوسط، وأن إمكانياته الفنية تساعد أى مدرب على توظيفه فى أكثر من مركز بالملعب، بالإضافة إلى صغر سنة وقدرته على تسليم واستلام الكرة تحت ضغط.

واستقر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على انطلاق معسكر الإعداد لفريقه فى 10 يوليو المقبل استعداداً للموسم الجديد.

ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير، وتمسك الجهاز الفنى باستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق.

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

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وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.











