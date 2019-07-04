رسميًا.. لامبارد مديرًا فنيًا لتشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي تولي فرانك لامبارد المهام الفنية للبلوز لمدة 3 مواسم. لامبارد المدير الفني السابق لفريق ديربي كاونتي، ارتبط اسمه خلال الأشهر القليلة الماضية بتولي الإدارة الفنية لتشيلسي خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري الذي رحل لتدريب يوفنتوس. وبحسب ما أعلنه الموقع الرسمي لتشيلسي فإن لامبارد سيتولى المهام الفنية للبلوز لمدة 3 مواسم. البالغ من العمر 41 عامًا تنافس على المقعد الثالث المؤهل للمشاركة في بطولة الدوري الإنجليزي (بريميرليج) -بعد تأهل شيفليد ونورويتش سيتي- إلا أنه خسر في مباراة نهائي بلاي أوفس أمام آستون فيلا.

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