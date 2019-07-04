المنتخب: الحصول على العلامة الكاملة "طبيعي".. والبطولة بدأت الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن حصول "الفراعنة" على العلامة الكاملة من دور المجموعات أمرًا طبيعيًا، لافتًا إلى أن البطولة الأفريقية بدأت من الآن وتحديدًا من دور الـ16.

وكان المنتخب المصري نجح في الحصول على العلامة الكاملة بعد الفوز في أول ثلاث مباريات على حساب كل من زيمبابوي والكونغو للديمقراطية وأوغندا.

وأضاف مدير المنتخب المصري في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" صباح الخميس :"أمر طبيعي في الحصول على العلامة الكاملة نظرًا لإقامة البطولة على ملعبنا وبين جماهيرنا".

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وتابع :"البطولة بدأت من الآن فالخاسر سيودع المنافسات على عكس دور المجموعات يتم تجميع النقاط".

وانتقل لهيطة للحديث عن موقف لاعب المنتخب عمرو وردة من المشاركة، ليرد قائلاً :"عقوبة اللاعب انتهت وأصبح متاح الآن، لكن موقف مشاركته في يد مدرب المنتخب خافيير أجيري".

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس أمم أفريقيا والتي تقام بمصر 2019.