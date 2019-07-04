شاهد.. محمود كهربا يوجه رسالة غامضة

وجه اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة غامضة في ظل تداول أخبار تؤكد توقيعه للنادي الأهلي.
نشر كهربا صورة له بزي الزمالك في حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، معلقًا عليها قائلًا: "متحكمش على حد من ردفعله، ومتحكمش على حد استحمل كتير وفي الآخر انفجر، متحكمش على حد علق حياته بوعد محصلش، متحكمش على حد بذل كل جهده ومقدرش، فلا تلمني فيما لا تعلم، ولا تعتب عليّ فيما لا
كان رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور أكد أن كهربا انقطع عن التدريبات الفترة الماضية من دون علم الجهاز الفني ومجلس الإدارة، على خلفية أزمة عدم تعديل عقده مع الأبيض، رافضًا كل محاولات العودة وابتعاده عن معسكر الفريق المغلق بقبرص، تحت قيادة خالد جلال، المدير الفني للفريق الأبيض، استعدادًا للموسم الجديد.
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