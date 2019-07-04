رياضة | بالأرقام.. تفاصيل عقد جريزمان مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. تفاصيل عقد جريزمان مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل تعاقد برشلونة مع الفرنسي أنطوان جريزمان، والذي بات على أعتاب الانتقال إلى النادي الكتالوني.

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‫وبحسب ما ذكرته صحيفة "الماركا" الإسبانية فإن جريزمان سيوقع على عقد مدته ٥ مواسم مع برشلونة حيث سيحصل في الموسم الأول على ١٨ مليون يورو، وفي الثاني بنفس القيمة، فيما يتقاضى في الموسم الثالث ٢١ مليون يورو، والرابع ٢٣ مليون يورو، أمام في الموسم الخامس فسيصل راتبه إلى ٢٥ مليون يورو.

‫وأضافت الصحيفة بأن مجموع ما سيحصل عليه جريزمان ١٠٥ مليون يورو بمعدل ٢١ مليون يورو في الموسم وهو نفس ما كان يتقاضاه في أتلتيكو مدريد.