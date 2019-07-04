رياضة | مؤشر جديد يقرب كهربا من الرحيل عن الزمالك والإنتقال للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤشر جديد يقرب كهربا من الرحيل عن الزمالك والإنتقال للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام محمود عبدالمنعم "كهربا" صانع ألعاب فريق نادي الزمالك، بتوجيه رسالة جديدة لجماهير القلعة البيضاء، بعد اشتعال أزمته مع مسئولي الزمالك خلال الأيام الماضية.

وكان كهربا قد رفض الانتظام في تدريبات الزمالك، قبل أن يقرر رئيس النادي فرض عقوبة مالية على اللاعب، وسافرت بعثة الفريق لخوض معسكر مغلق في قبرص بدون كهربا.

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وكتب كهربا رسالته عبر حسابه الشخصي بتطبيق الصور الشهير "انستجرام": "متحكمش على حد من رد فعله، متحكمش على حد استحمل كتير، وفي الأخر انفجر، متحكمش على حد علق مستقبله بوعد ومحصلش، متحكمش على حد بذل كل طاقته ومتقدرش".

وأضاف: فلا تلومني فيما لا تعلم ولا تعتب علي فيما لا تعيشه، لكل فعل رد فعل".

يذكر، أنه قد ترددت أنباء خلال الأيام الماضية تشير إلى اقتراب كهربا من الانضمام للنادي الأهلي الغريم التقليدي للزمالك.