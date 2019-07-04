رياضة | صدمة قوية للبرازيل قبل نهائي كوبا أمريكا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة قوية للبرازيل قبل نهائي كوبا أمريكا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت الجماهير البرازيلية خبرا صادما، قبل المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا أمام بيرو الأحد المقبل، بعدما تعرض نجم السيلساو وفريق تشيلسي الإنجليزي ويليان لإصابة قوية، ليخرج من حسابات منتخب بلاده.

وتعرض ويليان لإصابة في الفخذ الأيمن، ليتأكد غيابه عن المباراة النهائية للبطولة.

وأوضح الاتحاد البرازيلي للعبة، أن ويليان سيغيب عن المباراة المقررة على إستاد "ماراكانا" العريق بمدينة ريو دي جانيرو، لكنه سيظل في معسكر الفريق لمؤازرة زملائه.

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وكان اللاعب تعرض للإصابة بعد نزوله بديلاً في مباراة الفريق أمام نظيره الأرجنتيني، في الدور نصف النهائي.

يذكر أن تيتي استدعى ويليان لقائمة الفريق في البطولة الحالية، بعد إصابة زميله نيمار.