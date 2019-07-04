رياضة | تطور جديد في صفقة بوجبا وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطور جديد في صفقة بوجبا وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال مسئولو ريال مدريد يرغبون في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى النجم الفرنسي لتقديم طلب رسمي لإدارة النادي الإنجليزي من أجل السماح برحيله هذا الصيف.

وكان "بوجبا" قد ارتبط اسمه بالرحيل عن اليونايتد بعد إعلان زيدان المدير الفني للريال رغبته في ضم اللاعب بدءا من الموسم المقبل.

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وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن "بوجبا" يصر على فكرة مغادرة مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأفادت أن اللاعب صاحب الـ26 عامًا سيتقدم بطلب رسمي لمسئولي مانشستر من أجل الموافقة على رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.



