رياضة | خطوة وحيدة تفصل الزمالك عن ضم "عواد" رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة وحيدة تفصل الزمالك عن ضم "عواد" رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قطع مسئولو النادي الزمالك، شوطا كبيرا في صفقة محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية، لتعويض الإصابة القوية التي تعرض لها محمود جنش حارس الفريق خلال معسكر المنتخب.

ونجح مسئولو الزمالك في الحصول على توقيع عواد، تمهيدًا لانتقاله لصفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك خلال الجلسة التى عقدها اللاعب مع مرتضى منصور رئيس الزمالك.

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ويتبقى خطوة وحيدة لإنهاء الصفقة، وهي توصل الزمالك لاتفاق نهائي مع إدارة الإسماعيلي على التفاصيل المادية للصفقة، وقام الزمالك بعرض ثلاثة لاعبين على الإسماعيلي هم محمود عبد العاطى دونجا، وأحمد كابوريا، ومحمد أشرف روقا أو اختيار ثلاثة لاعبين من قائمة المعارين بالإضافة لمقابل مادى ضخم من أجل الحصول على خدمات عواد.

وكان جنش حارس الزمالك، قد تعرض لقطع في وتر أكيلس خلال تدريبات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019 الحالية، ليتأكد غيابه عن الفريق قرابة 8 أشهر.