رياضة | نجم ريال مدريد يصدم زيدان ويقرر الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يصدم زيدان ويقرر الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم فريق ريال مدريد الإسباني، اتخذ قرار بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية، إن مارسيلو سيكون من مفاجآت الصيف بعدما قرر الرحيل عن صفوف الفريق الملكي هذا الصيف، وذلك على الرغم من تمسك زيدان ببقائه في صفوف الميرينجي بالموسم المقبل.

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وأكدت الصحيفة أن أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وآي سي ميلان ويوفنتوس الإيطاليين وآرسنال الإنجليزي مهتمين بالتعاقد معه ، ويرى مارسيلو أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرته في سانتياجو برنابيو.

وتعرض مارسيلو لانتقادات كثيرة خلال الموسم المنقضي بسبب تراجع مستواه، ومن المتوقع أن يلعب فيرلاند ميندي القادم من ليون أساسيا على حساب النجم البرازيلي.