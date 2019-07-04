رياضة | بالأسماء.. 5 أندية أوروبية تتصارع على ضم تريزيجيه بعد تألقه في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. 5 أندية أوروبية تتصارع على ضم تريزيجيه بعد تألقه في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم محمود تريزيجيه مستوى مميز للغاية مع منتخب مصر، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ليلفت الأنظار إليه ويصبح مطلبا للعديد من الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد موقع "ليفربول إيكو"، أن فريق إيفرتون يسعى بقوة للتعاقد مع تريزيجيه بعد الكان الإفريقي، بعد ظهوره بمستوى مميز خلال البطولة الإفريقية.

ويعد فريق واتفورد من الأندية الإنجليزية التي ترغب في ضم تريزيجيه، بالإضافة لنادي أستون فيلا الإنجليزي الصاعد حديثا للبريمير ليج.

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ودخل فريق جالطة سراي في مفاوضات قوية مع تريزيجيه لضمه لصفوف الفريق بدءا من الموسم المقبل.

وكان فريق ليون الفرنسي قد أعلن عن رغبته في التعاقد مع النجم المصري في الفترة الماضية.