رياضة | ريال مدريد يوافق على طلب زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يوافق على طلب زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأفاد برنامج خوجونيس الإسباني والذي يحظى بمصداقية جيدة بأن زيدان أصر على موقفه في اجتماعه مع كلا من بيريز وسانشيز بضرورة ضم لاعب من الطراز العالمي قبل السفر إلى مونتريال بكندا لبدء معسكر استعدادا للموسم المقبل.
كما أكد برنامج الشيرينجيتو الإسباني أن كلا من بيريز والخبير الاقتصادي للملكي وافقا مبدئياً على طلب زيدان تحديدًا التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد وليس باقي الأسماء الأخرى المرشحة ليكون بوجبا سادس صفقات الفريق بما فيهم كريستيان إريكسن نجم توتنهام وساديو ماني نجم ليفربول وأشار البرنامج إلى أن الأمر يحتاج لمزيد من الدراسة والتفكير.
وأوضح برنامج الشيرنجيتو أن ريال مدريد سيضطر لبيع لاعبين أكثر من المتفق عليهم لتوفير المال اللازم لإتمام الصفقة الأهم لزيدان هذا الصيف.
وأشار البرنامج الإسباني إلى أن الغموض مازال مسيطرا حول هوية الصفقة السادسة المنتظرة للميرينجي وجماهيره بعد ضم الخماسي ميليتاو ورودريجو وفيرلاند مندي ولوكا يوفيتش وإدين هازارد مقابل أكثر من 300 مليون يورو.
وذكر البرنامج الإسباني أن بوجبا يعتبر من أكثر الأسماء المُرشحة للانضمام لكتيبة زيدان في البيرنابيو وأنه مهد لهذا الترشيح بالكشف عن رغبته في العمل مع زيدان في فريق واحد وبعدها بأيام قليلة صرح بحاجته للبحث عن تحد جديد، كما أن زيدان رحب أكثر من مرة بفكرة تدريب بوجبا في الملكي.