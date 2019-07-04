أعلن نادي أتلتيك بيلباو الإسباني وفاة كولدو أجيري، أحد أساطير النادي، اليوم الخميس، في مدينة بيلباو عن عمر ناهز 80 عاما.
وكان أجيري يلعب في خط الوسط مع أتلتيك بيلباو، خلال الفترة من 1957 وحتى 1969، وفاز بلقبين لكأس إسبانيا، كما قام بتدريب الفريق لمدة ثلاثة مواسم.
ولعب أجيري سبع مباريات دولية مع المنتخب الإسباني، خلال الفترة من 1961 إلى 1965.
وكان أجيري يلعب في خط الوسط مع أتلتيك بيلباو، خلال الفترة من 1957 وحتى 1969، وفاز بلقبين لكأس إسبانيا، كما قام بتدريب الفريق لمدة ثلاثة مواسم.
ولعب أجيري سبع مباريات دولية مع المنتخب الإسباني، خلال الفترة من 1961 إلى 1965.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أجيري أسطورة أتلتيك بيلباو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.