وفاة أجيري أسطورة أتلتيك بيلباو

أعلن نادي أتلتيك بيلباو الإسباني وفاة كولدو أجيري، أحد أساطير النادي، اليوم الخميس، في مدينة بيلباو عن عمر ناهز 80 عاما.

وكان أجيري يلعب في خط الوسط مع أتلتيك بيلباو، خلال الفترة من 1957 وحتى 1969، وفاز بلقبين لكأس إسبانيا، كما قام بتدريب الفريق لمدة ثلاثة مواسم.



ولعب أجيري سبع مباريات دولية مع المنتخب الإسباني، خلال الفترة من 1961 إلى 1965.