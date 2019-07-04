شكرا لقرائتكم خبر عن بثلاثية نظيفة.. بيرو تقصي تشيلي وتتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بورتو أليغري)

تأهل منتخب البيرو إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا المقامة بالبرازيل بعد فوزه على نظيره التشيلي بثلاثة أهداف نظيفة.

وافتتح المنتخب البيرو التسجيل عبر اللاعب إديسون فلوريس في الدقيقة الـ 20، قبل أن يتمكن يوشيمار يوتون في الدقيقة الـ 38 من إضافة الهدف الثاني.

وفي الوقت بدل الضائع أضاف باولو غيريرو الهدف الثالث، الذي انتهت على إثره المباراة.

ويلتقي منتخب البيرو في المباراة النهائية الأحد المقبل منتخب البرازيل، الذي بلغ النهائي إثر فوزه على المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين.