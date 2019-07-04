أمريكا تهزم جامايكا 3 / 1 وتضرب موعدا مع المكسيك في نهائي الكأس الذهبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ضرب المنتخب الأمريكي موعدا مع نظيره المكسيكي في نهائي بطولة الكأس الذهبية 2019 لكرة القدم لمنتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) بعد تغلبه على منتخب جامايكا 3 / 1 اليوم الخميس.
وافتتح المنتخب الأمريكي التسجيل مبكرا بهدف سجله لاعب خط الوسط ويستون ماكيني في الدقيقة التاسعة.
وبعد وقت قصير من هدف التقدم تسببت عاصفة رعدية في توقف المباراة لأكثر من ساعة ولكن المنتخب الأمريكي واصل الضغط على منتخب جامايكا عقب استئناف اللعب.
وسجل كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 52
واستطاع المنتخب الجامايكي أن يعود مرة أخرى للقاء من خلال هدف سجله شامار نيكولسون من ضربة رأسية، في الدقيقة 69
ولكن بوليستيش سجل الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 78
الفوز الذي حققه المنتخب الأمريكي ، بقيادة المدرب جريج برهالتر، اليوم جعل الفريق يضرب موعدا مع المنتخب المكسيكي في المباراة النهائية التي ستقام في مدينة شيكاغو يوم الأحد المقبل.
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