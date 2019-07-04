شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض ضم حارس طنطا للتركيز في صفقة عواد و أبو جبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج إسلام طارق حارس طنطا من حسابات مسئولى الزمالك حول ضمه فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل التركيز حاليا فقط حول ضم واحدا من الثنائى محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أبو جبل حارس سموحة حيث يبحث مسئولى قلعة ميت عقبة عن ضم أحدهما أو الثنائى معاً دون التفكير فى حارس آخر خلال الوقت الحالى.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن مسئولى النادى الأبيض رفضوا الترشيحات الخاصة بضم حارس طنطا التى جاءت من خلال أحد وكلاء اللاعبين فى ظل السعى نحو ضم عواد أو أبو جبل أو الإثنين حيث يبحث مسئولى قلعة ميت عقبة عن تعزيز مركز حراسة المرمى بعد إصابة جنش حارس الزمالك الأساسى بقطع فى وتر أكيلس خلال تدريبات المنتخب الوطنى.

وكان جنش قد غادر القاهرة أمس الثلاثاء من أجل الخضوع لجراحة في ألمانيا لفترة تتراوح بين الأسبوع والـ10 أيام، يخضع خلالها لجراحة على أن يعود إلى القاهرة بعدها مباشرة لبدء فترة التأهيل وقال جنش قبل السفر لألمانيا: "الإصابة التي تعرضت لها قدر ومكتوب والحمد لله على كل شيء، ولا يمكن أن أحمل أحد مسؤولية ما حدث"، وأضاف: "الإصابة لم تكن بسبب التدريبات كما يردد البعض، وأي لاعب معرض للإصابة لأنه نصيب وقدر في النهاية" وأوضح: "البعض يرى أن منتخب مصر يؤدي بشكل متوسط، لكن نطالب الجميع بالوقوف خلف المنتخب الوطني في تلك الفترة الصعبة لحسم البطولة التي تقام في مصر"، كما وجه جنش الشكر إلى جماهير الزمالك التي ساندته بعد الإصابة، وطالب الجماهير بضرورة الالتفات وراء الفراعنة في الفترة المقبلة من أجل تحقيق اللقب.