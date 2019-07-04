شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤمن رغبة أسامة جلال بعد دخول بيراميدز فى الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمن مسئولو النادى الأهلى رغبة أسامة جلال مدافع إنبي لحسم صفقة شرائه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بعد دخول عدة أندية أخري فى مفاوضات مع النادي البترولي لشرائه أبرزها بيراميدز.

ويدخل الأهلى فى مفاوضات جادة لضم أكثر من مدافع منهم محمود متولى مدافع الإسماعيلى، إلا أن الإدارة الحمراء تحركت بشكل رسمى لضم مدافع إنبى العائد من الإعارة للمقاصة أسامة جلال، ويعد أسامة جلال واحدا من أفضل المدافعين فى مسابقة الدورى وقدم أداء جيدا مع الفريق الفيومى هذا الموسم، كما يملك المدافع الشاب قائد فريق الشباب امكانيات فنية وبدنية كبيرة.

وعرض مسئولو الأهلى مبلغ 15 مليون جنيه، بالإضافة لإعارة هشام محمد للفريق البترولى من أجل الظفر بخدمات المدافع الشاب، لتصل قيمة الصفقة إلى ما يقرب من 25 مليون جنيه، حيث إن سعر هشام محمد يبلغ 10 ملايين جنيه.