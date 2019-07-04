شكرا لقرائتكم خبر عن "كوكا" يُجبر أجيرى على تغيير خطة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطنى على تغيير خطة اللعب بداية من مباراة جنوب أفريقيا السبت المقبل في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو المقبل فى حالة خروج مروان محسن مهاجم المنتخب من التشكيل لأي مباراة بداية من دور الـ16 المقبلة وتحفظ الجهاز على الدفع بأحمد على المهاجم الثاني فى مباراة دور الـ16 بعد إصابة أحمد حسن كوكا.

واتفق الجهاز الفني للفراعنة على تجهيز محمد صلاح جناح المنتخب وليفربول الإنجليزى للتواجد فى مركز المهاجم الصريح فى حالة خروج مروان محسن خلال أحداث المباراة لأى سبب بعد إصابة المهاجم الثاني كوكا بكدمة فى أنكل القدم ويحتاج لراحة تبعده بنسبة كبيرة عن مباراة جنوب أفريقيا المقرر لها السبت المقبل فى دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالى رسمياً، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى لأمم أفريقيا.

وتقام مباراة منتخب مصر مع جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء يوم السبت باستاد القاهرة، في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية ، حيث حقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى..وتصدر منتخبنا المجموعة بـ٩ نقاط وسجل الفريق ٥ أهداف ولم يستقبل أى هدف فى ٣ مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ٣ انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل .. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في ٢٠ نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة ٣ مرات من قبل في ٢٠١٠ و ٢٠٠٠ و ١٩٧٤، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الاولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين ايضا ، ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة ايضا بالدور الأول مرتين في ٢٠١٧ و ١٩٩٤ لكن في الأولى تأهل الفريق بـ٧ نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية ب٤ نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت ٣ فرق فقط.