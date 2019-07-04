مدرب ألماني: نيمار أفسد سوق انتقالات اللاعبين

جدة - عمرو شويل برلين- الخليج 365:

انتقد المدير الفني لنادي سانت باولي الألماني لكرة القدم، إيفالد لينين، ارتفاع أسعار اللاعبين في سوق الانتقالات في الوقت الراهن.

وقال مدرب سانت باولي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني: “حجم الأموال مبالغ فيه، من بين كل 3 لاعبين هناك لاعب يتراوح سعره بين 40 و80 مليون يورو”.

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وأرجع لينين هذا التضخم الكبير في أسعار اللاعبين إلى المبلغ الكبير (222 مليون يورو) الذي دفعه باريس سان جيرمان الفرنسي لبرشلونة الإسباني لضم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا في 2017 ليكون بذلك الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وانتقد المدرب الألماني أيضاً بند الشرط الجزائي الذي يدرج في عقود اللاعبين خاصة في إسبانيا.

وأضاف لينين قائلاً: “عليهم أن يضعوا حدوداً حتى تتمكن الأندية والاتحادات من مواجهة هذا الموقف”.