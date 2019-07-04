بعد ضم الموهبة البرتغالية.. تعرف على أغلى 5 صفقات فى تاريخ أتلتيكو مدريد

نجح أتلتيكو مدريد فى إبرام أغلى صفقة فى تاريخه، بعد أن ضم النجم البرتغالى الشاب جواو فيليكس القادم من فريق بنفيكا، خلال سوق الانتقالات الصيفية، فى صفقة بلغت قيمتها 126 مليون يورو.

ودفع أتلتيكو مدريد قيمة الشرط الجزائى فى عقد جواو فيليكس مع نادى بنفيكا البرتغالى، ليكون خليفة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مع الروخى بلانكوس فى الموسم المقبل.

وكان الموهبة البرتغالية صاحب الـ19 عاما، قد لفت إليه الأنظار بشدة، بعد المستويات التى قدمها مع فريقه خلال الموسم الماضى، إذ خاض 43 مباراة فى جميع المسابقات وسجل 20 هدفا.

توماس ليمار

ويأتى الفرنسي توماس ليمار كثانى أغلى صفقة فى تاريخ الروخى بلانكوس، والذى انضم فى صيف 2018 من موناكو الفرنسي مقابل 70 مليون يورو.

دييجو كوستا

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ويأتى المهاجم القوى دييجو كوستا فى المرتبة الثالثة بقيمة 66 مليون يورو عام 2017 من تشيلسي الإنجليزي.

راداميل فالكاو

وحل المهاجم الكولومبى راداميل فالكاو فى المركز الرابع بقيمة 40 مليون يورو، بعد وصوله من بورتو البرتغالى عام 2011.

جاكسون مارتينيز

وأخيرا المهاجم الكولومبى جاكسون مارتينيز من بورتو البرتغالى عام 2015، مقابل 37 مليون يورو.