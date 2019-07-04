شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يشتري عقد العبود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

من المنتظر أن تعلن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي التعاقد مع اللاعب عبدالرحمن العبود، قادما من نادي الاتفاق، بنظام شراء العقد، لمدة 4 سنوات قادمة.

ووفق مصدر مقرب من الإدارة الاتحادية الجديدة، الصفقة جاءت بعد مفاوضات ماراثونية بقيمة 20 مليونا، أثمرت التوقيع مع العبود بناء على توصية فنية من المدرب التشيلي لويس سييرا.

وأوضح المصدر ذاته، أن مجلس الإدارة الاتحادية يسعى لتلبية الحاجات الفنية التي حددها سييرا من أجل صنع فريق قوي قادر على المنافسة على البطولات المحلية والعربية والآسيوية، والسعي لحصد المزيد من الإنجازات في السنوات القادمة.

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وطمأن المصدر نفسه جماهير العميد بأن هناك صفقات اتحادية محلية وأجنبية يجري إتمامها، وهي في مراحلها الأخيرة، وجميعها تحظى بدعم مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق الاتحادي.

من جهة ثانية، تغادر بعثة الفريق الاتحادي صباح اليوم (الخميس) جدة متوجهة إلى مدينة مانشستر من أجل إقامة معسكر إعدادي في نادي بولتون لمدة 20 يوماً، وسيخوض الفريق عدداً من المباريات الودية، ومن ثم سيتجه الفريق إلى مدينة دبي الإماراتية 25 يوليو الجاري، لإقامة معسكر لمدة 10 أيام وسيخوض الفريق لقاءً ودياً وحيداً، قبل خوض مواجهة الذهاب أمام ذوبهان الإيراني يوم الخامس من أغسطس القادم، ضمن دور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا.

من جهة أخرى أقام أعضاء ولاعبو الفريق الاتحادي الأول، احتفالية مصغرة للاعب السابق أحمد عسيري تقديراً لجهوده مع النادي خلال الفترة الماضية، متمنين له التوفيق في مسيرته القادمة، بدوره ثمن عسيري هذه المبادرة غير المستغربة التي تعني له الشيء الكثير، مقدماً الشكر لجميع زملائه في الفريق على جهودهم وتضحياتهم، وللجماهير الاتحادية على دعمها المتواصل لناديها، متمنياً التوفيق للنادي في المرحلة القادمة.

احتفالية لاعبي الفريق الاتحادي للاعب أحمد عسيري.