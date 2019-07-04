شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثي العربي يتأهل بالعلامة الكاملة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

أسدل الستار على دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة في جمهورية مصر العربية بتأهل 16 منتخبا كان آخرها منتخبا تونس وغانا وبنين إلى جانب منتخبي مالي والكاميرون، فيما ودعت منتخبات موريتانيا وأنجولا وغينيا بيساو البطولة.

وخلا الدور الأول من المفاجآت الثقيلة، المتعلقة بخروج أي من المنتخبات الكبيرة مبكرا، إذ اشتملت قائمة المتأهلين على جميع المنتخبات التي سبق لها التتويج باللقب.

وكانت معظم المنتخبات التي ودعت البطولة من الدور الأول من الفرق صاحبة المستوى المتوسط، أو التاريخ المتواضع على الساحة الأفريقية.

وتمثلت المفاجأة الكبيرة الحقيقية في المستوى المميز الذي ظهر عليه منتخب مدغشقر، وتصدره المجموعة الثانية على حساب فريق عريق مثل المنتخب النيجيري، الفائز باللقب 3 مرات سابقة.

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وفي الوقت الذي تأهلت جميع المنتخبات العربية المشاركة في البطولة لدور الـ16 باستثناء موريتانيا التي تشارك للمرة الأولى، فإن 3 منتخبات عربية حققت العلامة الكاملة بالانتصار بمبارياتها الـ3 متربعة على صدارة المجموعة، وهي مصر والمغرب والجزائر.

وكان منتخب تونس الأقل مستوى ونتائج، ولولا الحظ لما كان في عداد المتأهلين، إذ بلغ ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا 2019 بتعادله السلبي مع نظيره الموريتاني، مساء الثلاثاء، في ختام دور المجموعات بالمجموعة الـ5.

وارتفع رصيد منتخب تونس إلى 3 نقاط، في وصافة ترتيب المجموعة، بفارق 4 نقاط عن مالي صاحبة الصدارة، وحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد نقطتين، وهو رصيد أنجولا نفسه ثالثة الترتيب، وضرب المنتخب التونسي موعدا ناريا مع غانا في دور الـ16 بالبطولة القارية.

وسيفتتح دور ثمن النهائي مساء الجمعة بلقاء منتخبي المغرب وبنين، ثم أوغندا مع السنغال، وفي اليوم الذي يليه سيكون الجمهور الرياضي على موعد مع لقاء ناري يجمع الكاميرون حاملة اللقب بنيجيريا، ومصر صاحبة الأرض بجنوب أفريقيا.

وسيلتقي يوم الأحد المنتخب الجزائري بنظيره الغيني، تسبقها مباراة مدغشقر، مفاجأة البطولة، مع منتخب الكونجو الديموقراطية، وفي آخر أيام الدور ثمن النهائي سيلتقي منتخب تونس بغانا، ومالي في مواجهة نارية مع ساحل العاج.