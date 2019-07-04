شكرا لقرائتكم خبر عن أرجنتين ميسي.. خيبة أمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

بلغ المنتخب البرازيلي نهائي كأس كوبا أمريكا 2019 بعد فوزه على غريمه التقليدي منتخب الأرجنتين بهدفين دون رد، فجر أمس الأربعاء، في الدور نصف النهائي من البطولة.

وأحرز ثنائية السيليساو جابريل خيسوس في الدقيقة 19، وروبيرتو فيرمينو عند الدقيقة 71.

وبذلك يواصل ليونيل قائد المنتخب الأرجنتيني ميسي فشله على المستوى الدولي مع التانجو، إذ أخفق مجدداً في التتويج بلقب قاري مع منتخب بلاده.

Advertisements

وشهد اللقاء تحقيق منتخب البرازيل رقماً مميزاً بالفوز الأخير على الأرجنتين، وفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، اظهرت أن آخر هزيمة للبرازيل بالبطولة القارية عقب افتتاحه التسجيل في نسخة 1979، عندما سقط راقصو السامبا أمام بوليفيا بنتيجة (1-2 ).

وعقب التفوق على الأرجنتين بسلاح الهدف الافتتاحي، حافظ السيليساو على سجلهم دون هزيمة في كوبا أمريكا، إذ كان صاحب السبق في التسجيل خلال 52 مباراة (43 فوزًا و9 تعادلات).

كما رسخ منتخب البرازيل العقدة لنظيره الأرجنتيني، بفوزه عليه وفقاً أيضا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، إذ نجحت البرازيل في إقصاء الأرجنتين، خلال آخر 5 مواجهات جمعت بينهما في هذه البطولة. وسقط راقصو التانغو أمام البرازيل في ربع نهائي نسختي 1995 و1999، إضافة إلى نهائي نسختي 2004 و2007 نصف نهائي النسخة الحالية.

ويعود آخر انتصار للأرجنتين على البرازيل في كوبا أمريكا، خلال الوقت الأصلي، إلى نسخة 1991، عندما تفوق بنتيجة (3-2).