مصطفى زغبة وحداوياً

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) كما انفردت "الخليج 365" أنهت إدارة نادي الوحدة تعاقدها الرسمي مع الحارس الدولي الجزائري مصطفى زغبة، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قادماً من فريق وفاق سطيف الجزائري.

كما انفردت "الخليج 365" أنهت إدارة نادي الوحدة تعاقدها الرسمي مع الحارس الدولي الجزائري مصطفى زغبة، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قادماً من فريق وفاق سطيف الجزائري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.