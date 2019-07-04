شكرا لقرائتكم خبر عن النواعم يحاربن المخدرات بمسيرة دراجات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

تنظم إدارة الإشراف النسوي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم (الخميس)، مسيرة الدراجات النسائية، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وستنطلق المسيرة الساعة السابعة مساء داخل نادي الأعضاء للسيدات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مدينة الرياض، توزع خلالها مطويات توعوية وتثقيفية عن ظاهرة انتشار المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع، وفوائد الرياضة، إلى جانب العديد من الفعاليات المصاحبة.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات أقرته الأمم المتحدة في 26 يونيو من كل عام، ويشارك فيه الأفرادُ والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، بهدف زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تسببها المخدرات غير المشروعة في المجتمع، وتعزيز العمل الدولي لإيجاد مجتمع عالمي خالٍ من المخدرات.

متسابقتان في أحد التدريبات.