شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن مشعل: مدرج الأهلي الأقوى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة) طالب الأمير منصور بن مشعل الذي يشرف على كرة القدم بالنادي الأهلي، رابطة جماهير النادي بدعم الفريق في مباريات الموسم الجديد والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بسمعة ومكانة النادي، مذكرا الجميع بأن الأهلي يستحق الدعم والتشجيع خاصة أنه تنتظر الفريق الأول استحقاقات قارية ومحلية سينافس فيها على الألقاب وليس فقط المشاركة. جاء ذلك خلال لقائه برابطة المشجعين أمس في مقر النادي، موضحا أن «المدرج الأهلاوي الأكثر تأثيرا بين جماهير الأندية، لذلك يجب أن تستغل هذه القوة لرفع معنويات اللاعبين داخل وخارج الملعب».

طالب الأمير منصور بن مشعل الذي يشرف على كرة القدم بالنادي الأهلي، رابطة جماهير النادي بدعم الفريق في مباريات الموسم الجديد والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بسمعة ومكانة النادي، مذكرا الجميع بأن الأهلي يستحق الدعم والتشجيع خاصة أنه تنتظر الفريق الأول استحقاقات قارية ومحلية سينافس فيها على الألقاب وليس فقط المشاركة. جاء ذلك خلال لقائه برابطة المشجعين أمس في مقر النادي، موضحا أن «المدرج الأهلاوي الأكثر تأثيرا بين جماهير الأندية، لذلك يجب أن تستغل هذه القوة لرفع معنويات اللاعبين داخل وخارج الملعب».

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