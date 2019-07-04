شكرا لقرائتكم الأهلى يحسم صفقة رمضان صبحي اليوم .. تعرف على التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ونادر شوقي وكيل رمضان صبحى لاعب الفريق جلسة اليوم ، الخميس، مع مسئولو نادي هيدرسيفيلد الإنجليزى من أجل حسم صفقة ضم رمضان صبحي.

وانتهت إعارة رمضان صبحى من هيدرسيفيلد للأهلى فى 30 يونيو الماضى ويحاول الأهلى حالياً شراء اللاعب نهائياً أو تجديد استعارته إذا فشلت محاولات إتمام الصفقة نهائياً.

وسافر مرتجي ونادر شوقي أمس ، الأربعاء، إلى إنجلتر للتفاوض مع مسئولي هيدرسيفيلد لمعرفة طلباته من أجل حسم الصفقة ويعقد عضو مجلس الاهلي ووكيل اللاعب جلسة هامة مع مسئولو النادي الإنجليزي اليوم من أجل التفاوض بشأن هذه الصفقة.

ورغم أن النادي الإنجليزي بالغ في مطالبه المالية لبيع اللاعب نهائياً للأهلي أو إعارته إلا أن مسئولى القلعة الحمراء يعولون كثيراً على رحلة المهندس خالد مرتجى للإبقاء على اللاعب الذى يُعد واحداً من أهم نجوم الفريق خلال الفترة الحالية.

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وجاء تكليف محمود الخطيب رئيس الاهلي للمهندس خالد مرتجي بحسم صفقة رمضان صبحي نظراً لخبرات عضو مجلس إدارة النادي في الشئون الخارجية كما أن الخطيب سبق وأعلن أن مرتجي تم تكليفه بملف العلاقات الخارجية للنادي نظراً لخبراته في هذا المجال.

يذكر أن رمضان صبحي أنتقل للأهلي في يناير الماضي مقابل 800 ألف جنيه إسترليني لمدة ست أشهر وطلب النادي الإنجليزى 8 ملايين دولار للاستغناء عن اللاعب نهائياً وهو مبلغ كبير للغاية لذا تتجه النية لتجديد الاستعارة وهو ما سيتحدد خلال رحلة مرتجى ونادر شوقى.