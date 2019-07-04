حقيقة توقيع محمد عواد للزمالك مقابل 13 مليون جنيه سنويا.. والإسماعيلي يرد

أحمد أبوعقيل

توصل نادي الزمالك إلى اتفاق نهائي مع محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

و تم الاتفاق بين نادي الزمالك و"عواد" على أن يحصل على راتب سنوي 13 مليون جنيه ضمن أصحاب الفئة الأولى في الفريق.

ووقع اللاعب على انتقاله للزمالك لمدة 5 مواسم بحضور رئيس النادي وأحمد مرتضى وشريف إسلام مدير التعاقدات، على أن يتم إعارة الثنائي محمد أشرف روقة وأحمد كابوريا وتمديد إعارة محمود دونجا موسم أخر للدراويش.

الإسماعيلي: عواد ليس للبيع

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كشف محمد الكلية عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن أنه لا توجد نية لبيع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد عواد.

وقال عضو مجلس الإسماعيلي، أن عواد لن يرحل للزمالك، لأن عقد اللاعب ممتد موسمان واللاعب رفض تمديد عقدة موسم إضافي قبل خروجة للإعارة.

وأشار إلى أن عواد من العناصر الأساسية في الفريق، ولا يمكن الاستغناء عنه، وهدد عضو مجلس الإسماعيلي اللاعب بالعقوبات حال انقطاعه عن التدريبات. ويمتد عقد عواد موسمين مع الدروايش.

وانتهت إعارة اللاعب إلى الوحدة السعودى، ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في المباراة المؤجلة من الأسبوع الأخير من الدورى العام.