شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا ..ماذا فعل أفارقة الدورى المصرى بالدور الأول فى الكان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباريات الدور الأول من بطولة أمم أفريقيا التى تقام بمصر و تستمر حتى 19 يوليو الجارى، مشاركة عدد من اللاعبين الأفارقة بالدورى المصرى من مختلف الأندية والذين ظهروا مع منتخبات بلادهم، نرصد فى التقرير التالى ما فعله أفارقة الدورى المصرى مع منتخباتهم ببطولة الأمم الأفريقية.

فرجانى ساسى

خاض فرجانى ساسى لاعب فريق الزمالك ، ودخل ساسى قائمة منتخب تونس أمام أنجولا بالجولة الأولى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منتخب، ودخل القائمة أمام مالى، إلا انه لم يشارك وظل على مقاعد البدلاء، وهو نفس ما حدث فى لقاء موريتانيا حيث لم يشارك فى اللقاء .

جيرالدو

شارك الأنجولى جيرالدو لاعب فريق الاهلى فى مباريات منتخب بلاده أمام تونس والتى انتهت بالتعادل الإيجابى وأمام موريتانيا وانتهت بالتعادل السلبى وكما شارك فى لقاء مالى فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات وأسفرت عن خسارة المنتخب الانجولى بهدف نظيف.

وحصل جيرالدو على انذار خلال الـ 34 دقيقة التى شارك فيها أمام موريتانيا بينما شارك فى مباراة تونس 45 دقيقة ، اما لقاء مالى فظهر خلال 81 دقيقة .

خالد بوطيب

ظهر خالد بو طيب لاعب فريق الزمالك مع منتخب المغرب فى المباراة التى تم خوضها أمام ناميبيا فى الجولة الأولى من دور المجموعات وانتهت بفوز اسود الأطلسى بهدف دون رد ولم يشارك فى مباراة كوت ديفوار بينما جلس على مقاعد البدلاء أمام جنوب افريقيا وفاز المغرب فى المباريات الثلاثة بهدف نظيف.

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باولن فوافى

وفى منتخب مدغشقر شارك باولن فوافى لاعب فريق مصر المقاصة أمام غينيا لمدة 17 دقيقة وتعادل المنتخب بهدفين وفاز على بورندى بهدف نظيف وظهر فوافى فى 39 دقيقة فقط وفى مباراة نيجيريا جلس على مقاعد البدلاء واسفرت عن فوز النسور بهدفين نظيفين.

حميد ماو

وبالنسبة لحميد ماو لاعب فريق بتروجت ومنتخب تنزانيا ، فشارك مع منتخب بلاده أمام السنغال و كينيا والجزائر، وخسرهم جميعا حيث شارك فى المباراة الأولى طوال الـ 90 دقيقة ، وحصل على إنذار وأمام كينيا والجزائر فشارك 38 دقيقة فى كل مباراة.



يحيى زايد

يحيى زايد

ظل يحيى زايد لاعب الإسماعيلى أسير لمقاعد البدلاء خلال المباريات الثلاثة التى خاضها منتخب تنزانيا، أمام السنغال وانتهت جميعها بالخسارة 2/0 ، و كينيا 3/2 ، و الجزائر 3/0.



شيلونجو

شيلونجو

شارك شيلونجو لاعب الإسماعيلى ومنتخب ناميبيا ، فى مباراة فريقه أمام جنوب أفريقيا لمدة 47 دقيقة ، وامام كوت ديفوار 7 دقائق فقط ، وخسر المنتخب فى اللقاءان حيث خسر فى الاولى بهدف وفى الثانية برباعية وفيما يخص مباراة المغرب فجلس على مقاعد البدلاء وخسرها المنتخب ايضا بهدف نظيف.



نسيبامبى

نسيبامبى

لم يشارك نسيبامبى لاعب فريق سموحة فى أى مباراة مع منتخب اوغندا حيث كان اسيرا على مقاعد البدلاء امام كل من الكونغو و زيمبابوى و مصر، وخسر المنتخب من الفراعنة بهدفين ، و تعادل مع زيمبابوى و فاز على الكونغو.



تونى سيلفا

تونى سيلفا

شارك تونى سيلفا لاعب فريق الاتحاد السكندرى مع منتخب غينيا بيساو فى مباراة الكاميرون لمدة 71 دقيقة ، وخسر المنتخب بهدفين دون رد ، و ظهر فى مباراة بنين على مقاعد البدلاء دون أن يشارك وانتهت المباراة بالتعادل السلبى، وفيما يخص المباراة الثالثة أمام غانا فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات فشارك فى 22 دقيقة بالمباراة التى انتهت بخسارة المنتخب الغينى بهدفين نظيفين.