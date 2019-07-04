ساوثامبتون يظفر بتوقيع هداف برمنجهام سيتي

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أعلن نادي ساوثهامبتون توصله إلى اتفاق رسمي مع برمنجهام سيتي لضم المهاجم الشاب “تشي أدامز” بمبلغ 15 مليون جنيه إسترليني في الأيام الأولى من الميركاتو الصيفي.

ووافق أدامز، الذي سجل 22 هدفًا خلال 48 مباراة مع فريق برمنجهام في منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (التشامبيونشيب)، على توقيع عقد مدته خمسة أعوام مع فريق القديسين “ساوثامبتون”.

وسجل تشي آدمز 22 هدفًا في 46 مباراة بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي الموسم الماضي مع فريق ملعب سانت آندرو، وهو أعلى معدل تهديفي للاعب منذ تصعيده للعب الأدوار الأولى، حيث سجل 11 هدفًا في أحد المواسم مع شيفيلد يونايتد قبل انضمامه عام 2016 لبرمنجهام.

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ولم يعلن ساوثهامبتون قيمة الصفقة بشكل رسمي لوسائل الإعلام البريطانية، لكن تقارير إعلامية ذكرت أنها تبلغ 15 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 19 مليون دولار أميركي.

وقال المدير الفني لساوثهامبتون “رالف هازنهاتل” للموقع الرسمي لفريق ملعب سانت ماري “تشي آدمز يحمل خصائص اللاعب الذي نرغب في ضمه إلى ساوثهامبتون، إنه متحمس للغاية لاستعراض قدراته الفنية على أعلى مستوى.”

وأضاف المدرب النمساوي القادم بمنتصف الموسم الماضي “نتابع تطور تشي آدمز منذ فترة. وقد أبدى اللاعب رغبة في الانضمام لفريقنا دون غيره هذا الصيف، الأمر الذي يلقي الضوء أكثر على السمعة الإيجابية التي يتمتع بها ساوثهامبتون في مسألة تطوير اللاعبين الشبان”.