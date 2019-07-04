رياضة | الكشف عن قائمة ريال مدريد في معسكر كندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن قائمة ريال مدريد في معسكر كندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن قائمة ريال مدريد التي سيعتمد عليها زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في الجولة التحضيرية للفريق في معسكر كندا.



وأفاد الإعلامي ميلشور رويز عبر أثير محطة كادينا كوبي الإذاعية بأن زيدان سيعتمد على 25 لاعبًا في الجولة التحضيرية للفريق استعدادًا للموسم المقبل على رأسهم الصفقات الجديدة، هازارد وميندي ورودريجو ويوفيتش.

وستكون قائمة الملكي في الجولة التحضيرية بكندا كالآتي :-



حراسة المرمى: تيبو كورتوا ولوكا زيدان ولونين وكيلور نافاس.



خط الدفاع: خيسوس فاييخو وداني كارفاخال وألفارو أودريوزولا ومارسيلو وسيرجيو راموس وفيرلاند ميندي ورافائيل فاران وناتشو فرنانديز.

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خط الوسط: توني كروس وإيسكو ولوكا مودريتش وماركو أسينسيو وإبراهيم دياز.



خط الهجوم: كريم بنزيما ولوكا يوفيتش وإدين هازارد وڤينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز ورودريجو وماريانو دياز وجاريث بيل.



وأشار رويز إلى أنه تم استبعاد 8 لاعبين لأسباب مختلفة منهم 6 لاعبين من المتوقع رحيلهم هذا الصيف وهم :

سيرجيو ريجيلون وداني سيبايوس وجيمس رودريجيز وثيو هيرنانديز وراؤول دي توماس وبورخا مايورال، كما حصل الثنائي إيدير ميليتاو وكاسيميرو على قسط من الراحة بعد خوضهما بطولة كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل.