رياضة | برشلونة يحدد سعر التعاقد مع نيمار

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كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة الإسباني سيعى لاستعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن برشلونة لن يدفع أكثر من 170 مليون يورو من أجلاستعادة نيمار من باريس سان جيرمان.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يريد دخول بعض اللاعبين في صفقة نيمار لتقليل قيمة الصفقة مثل فيليب كوتينيو وإيفان راكييتش وصامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة يفضل رحيل الثنائي عثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو وأنه متمسك بكلا من راكيتيتش وأومتيتي في الفريق والأخير تحديداً بعد ضياع صفقة ماتياس دي ليخت الذي بات قريباً من الإنضمام إلى يوفنتوس.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البرازيلي فيليب كوتينيو توصل لإتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن البنود الشخصية للإنضمام للفريق الفرنسي في الصيف الحالي.