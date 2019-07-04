رياضة | فيديو.. بيرو تقتل أحلام تشيلي بثلاثية وتتأهل لنهائي كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو.. بيرو تقتل أحلام تشيلي بثلاثية وتتأهل لنهائي كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب بيرو في تحقيق الفوز على منتخب تشيلي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا.

حيث سجل فلوريس الهدف الأول لمنتخب بيرو في الدقيقة 21 من الشوط الأول، قبل أن يعزز يوتان النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 38 من المباراة، واختتم جيريرو المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 90 قبل نهاية اللقاء.