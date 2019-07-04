اونلاين | موعد مباراة البرازيل وبيرو في نهائي كوبا أمريكا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة البرازيل وبيرو في نهائي كوبا أمريكا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب البرازيل مع منتخب بيرو يوم الأحد المقبل 7 يوليو في الساعة العاشرة مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس كوبا أمريكا 2019.

ونجح منتخب بيرو في التأهل للمباراة النهائية، وذلك بعد الفوز على منتخب تشيلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الدور نصف النهائي.