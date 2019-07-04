تصريحات اليوم.. "باكستر" يعلق على لقاء مصر.. وحقيقة إلغاء الكأس.. و"تمرد" عواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة، ليوم الأربعاء 3 يوليو.

الخطيب: لا أنسى هذا الملعب.. وصلاح وماني سيكون لهما دور مع منتخبيهما

تحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وسفير بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فعالياتها في مصر للموقع الرسمي للكان عن اللاعبين الذين يجب متابعتهم في البطولة، مثله الأعلي وملعب لا ينساه.

أبو تريكة: ميسي لا يحتاج إلى لقب مع الأرجنتين لإثبات أنه الأفضل

أكد محمد أبوتريكة، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وبرشلونة الإسباني، أسعد عشاق كرة القدم كثيرا، لهذا الجميع يتمنى أن يُتوج اللاعب ببطولة مع منتخب بلاده.

أيمن حافظ: عماد السيد جاهز للمشاركة في تدريبات الزمالك

أعلن أيمن طاهر ، مدرب حراس مرمى نادي الزمالك جاهزية عماد السيد حارس الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكسر في أصبع اليد.

"متحمس للتحدي".. مدرب جنوب أفريقيا يعلق على مواجهة مصر

قال ستيوارت باكستر مدرب منتخب جنوب أفريقا إن اللاعبين لا يحتاجون إلى أي دوافع قبل مواجهة المنتخب المصري في دور الـ16 لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

مدرب الجزائر: أخشى المفاجآت.. مباراة غينيا لن تكون سهلة

أكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، أنه أغلق ملف الدور الأول، استعدادا للمرحلة الأصعب في الأدوار الإقصائية.

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المقاولون يوضح لمصراوي حقيقة توقيع طاهر للأهلي

أكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب، بأن طاهر محمد طاهر لاعب وسط الفريق لم يقم بالتوقيع على أي عقود تخص النادي الأهلي.

فرج عامر يثير الجدل حول مستقبل أبو جبل: "لديه عرض من أحد أندية القمة"

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن محمد أبوجبل حارس الفريق، يمتلك عرضا من أحد أندية القمة، مشيرا الى أن الزمالك لم يقم بتقديم أي عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب.

مدرب حراس الإسماعيلي يؤكد لمصراوي انقطاع عواد عن المران

أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، انقطاع محمد عواد حارس الفريق عن المران، مشيرا الى أنه سيتم تطبيق عقوبة الغرامة المالية على كل مران يغيب عنه.

عواد لـ"الخليج 365": عقدي ممتد لموسمين مع الإسماعيلي.. ولدي عدة عروض

عبر محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي عن تمسكه بالبقاء ضمن صفوف النادي الساحلي في الموسم المقبل، وذلك في أول تعقيب بعد شائعات انتقاله للزمالك.

شوبير يوضح حقيقة إلغاء الكأس وموقف معسكر المنتخب في سبتمبر

عبر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، عن غضبه بسبب الأنباء التي ترددت عن رفض خافير أجيري المدير الفني للمنتخب، إلغاء معسكر المنتخب خلال فترة الأجندة الدولية من 2 لـ10 سبتمبر القادم، بسبب إقامة كأس مصر في نفس التوقيت.

أجيري: لا أحد يمكنه إبعاد صلاح عن الكرة الذهبية إذا توج بأمم إفريقيا

أكد المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أن تتويج فريقه ببطولة كأس الأمم الإفريقية سيمنح نجم فريقه محمد صلاح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.