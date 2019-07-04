أجيري: لا أحد يمكنه إبعاد صلاح عن الكرة الذهبية إذا توج بأمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أن تتويج فريقه ببطولة كأس الأمم الإفريقية سيمنح نجم فريقه محمد صلاح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وفي تصريحات نشرها موقع "كادينا سير" الإسباني قال أجيري:"محمد صلاح يقاتل من أجل الكرة الذهبية، وإذا فاز بكأس أمم إفريقيا بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا فلن يتمكن أحد من إبعادها (الكرة الذهبية) عنه".

وحصد صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي، لكن هذه المرة كان لديه شريكان في الجائزة هما السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

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محمد صلاح سجل هدفين من خمسة أهداف هي كل حصيلة مصر حتى الآن في كأس الأمم الإفريقية، ليظهر نجم ليفربول في قائمة الهدافين المبدئية للمسابقة التي تضم عدة لاعبين ممن سجلوا ثنائية من بينهم زميله في ليفربول ساديو ماني.

وأضاف أجيري عن صلاح:"إنه رجل متواضع للغاية، يتمتع بشخصية ودودة للغاية مع زملائه في الفريق، وألمس فيه القتال من أجل الكرة الذهبية".

وأتم مدرب منتخب مصر:"بالتأكيد فوز صلاح بأمم إفريقيا بعد دوري الأبطال يجعله المُفضل للفوز بالكرة الذهبية، صحيح أنه لم يفز بالبريميرليج، لكنه توج هدافاً للمسابقة، فوزه بالبطولة هنا سيجعل مهمة أصحاب القرار أصعب".