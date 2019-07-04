شوبير يوضح حقيقة إلغاء الكأس وموقف معسكر المنتخب في سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

عبر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، عن غضبه بسبب الأنباء التي ترددت عن رفض خافير أجيري المدير الفني للمنتخب، إلغاء معسكر المنتخب خلال فترة الأجندة الدولية من 2 لـ10 سبتمبر القادم، بسبب إقامة كأس مصر في نفس التوقيت.

ويقام كأس مصر خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 9 سبتمبر، وهي نفس فترة التوقف الدولي.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه عبر قناة "تايم سبورتس": "هل من المعقول أن يسأل أحد أجيري في هذا التوقيت عن موقف معسكر سبتمبر؟، والمنتخب يستعد لمباراة جنوب إفريقيا في كأس الأمم".

ويستعد المنتخب لمواجهة جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل، في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

وأوضح شوبير: "مباراة الأهلي وبيراميدز بدور الـ16 للكأس تقام يوم 28 أغسطس، وبالتالي يودع أحد الفريقين البطولة، وهناك 4 لاعبين من كل فريق بالمنتخب".

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وأضاف: "الزمالك والمنتخب فقدا محمود عبدالرحيم جنش للإصابة، وبالتالي سيفقد المنتخب لاعبين فقط من الزمالك، ليصبح إجمالي اللاعبين من القوام الأساسي الذين لن ينضموا لصفوف المنتخب 6 فقط.. بواقع لاعبين من الزمالك و4 من أحد فريقي الأهلي أو بيراميدز".

وأكمل نائب رئيس اتحاد الكرة: "ما المانع أن يضم أجيري في تلك المباراة، وجوه جديدة من المحترفين".

وتساءل: "هل من الممكن أن نلغي مسابقة كأس مصر بسبب 6 لاعبين؟ وهل نلغي كأس مصر بسبب لاعبي المنتخب الأوليمبي ناصر ماهر وعمر صلاح لإقامة معسكرهم في نفس التوقيت؟"

ويلتقي الأهلي أمام بيراميدز يوم 28 أغسطس، قبل أن تقام مباريات دور الـ8 يوم 1 سبتمبر، ثم نصف النهائي 5 سبتمبر والنهائي يوم 9 سبتمبر.

ومن المقرر أن تنتهي بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم 19 يوليو، قبل أن تقام المباريات الأربعة المؤجلة بالدوري خلال الفترة من 23 يوليو حتى 30 من الشهر ذاته.