محمد عواد يحسم موقفه من الانتقال للزمالك

أقترب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي موقفه من الانتقال للزمالك.

وأكد مصدر مقرب من حارس الإسماعيلي، أنه وقع للزمالك لمدة أربع سنوات مقابل 40 مليون، بحضور وكيل أعماله تامر النحاس، وأشار

المصدر إلى أن اللاعب كان متواجد مساء أمس، الأربعاء، بمنزل رئيس مرتضى منصور، نادي الزمالك للاتفاق النهائي بشأن إنتقاله للنادي الأبيض وتوقيع العقود.

وفي سياق متصل، كان صبري المناوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"الوفد" أن عواد غاب عن مران الدراويش منذ يومين دون أذن الجهاز الفني.

وينتظر عواد إنهاء إدارة الزمالك المفاوضات مع إدارة الإسماعيلي للإعلان عن الصفقة بشكل نهائي خاصة وأن عقد عوّاد مازال مستمرًا مع الاسماعيلي لمدة عامين.