شاهد.. سيرجيو راموس حديث الصحف الإسبانية بعد زيارته الغردقة

أبرزت الصحف الأسبانيه زيارة سيرجيو راموس لاعب نادى ريال مدريد إلى محافظة البحر الأحمر.
وتحدثت صحيفة "كواترو" Cuatro، عن وصول راموس إلى مطار الغردقه،و إختياره المدينة لقضاء إجازته السنويه والإستمتاع برياضة الغطس و رحلات السفارى في صحاريها الساحرة.
وكان راموس، قد وصل إلى مدينة الغردقه فجر الأربعاء، بصحبة عائلته على متن طائره خاصه.
قام لاعب نادي ريال مدريد، برحله بحريه إلى جزيرة الجفتون بصحبة أسرته على متن يخت سياحىي، واحتفل بعيد ميلاد شقيقته.
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