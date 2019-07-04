رياضة | اليوم.. وكيل بن شرقي في القاهرة لمتابعة المغرب في "الكان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. وكيل بن شرقي في القاهرة لمتابعة المغرب في "الكان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل صباح اليوم كريم بلق وكيل أعمال اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، إلى القاهرة لمؤازرة بلاده في بطولة الأمم الإفريقية.

وأكد بلق في تصريحات مغربية، أن تواجده بالقاهرة سيكون لحضور مباراة المنتخب المغربي أمام بنين، في دور الستة عشر بالكان، وإنهاء بعض الأعمال الخاصة به.