رياضة | يوسف: الدوري في جنوب أفريقيا شبيه بالبريميرليج

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "الدوري في جنوب أفريقيا يشبه البريميرليج وفوز صن داونز الجنوب أفريقي على الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا بمنح لاعبي جنوب أفريقيا الثقة في مواجهة مصر".



وأضاف :"يجب على لاعبو المتاخب غلق المساحات أمام لاعبي جنوب أفريقيا وعدم السماح لهم باستغلالها".

واختتم يوسف تصريحاته قائلاً : "نفس اللاعبين الذين خاضوا مباريات دور المجموعات مرشحين للعب أساسيا أمام جنوب أفريقيا والفوز هو الأهم في تلك المباراة".