رياضة | يوسف: الدوري في جنوب أفريقيا شبيه بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوسف: الدوري في جنوب أفريقيا شبيه بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد محمد يوسف المدرب العام للأهلي وجود تشابه بين الدوري في جنوب أفريقيا والدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "الدوري في جنوب أفريقيا يشبه البريميرليج وفوز صن داونز الجنوب أفريقي على الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا بمنح لاعبي جنوب أفريقيا الثقة في مواجهة مصر".
وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "الدوري في جنوب أفريقيا يشبه البريميرليج وفوز صن داونز الجنوب أفريقي على الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا بمنح لاعبي جنوب أفريقيا الثقة في مواجهة مصر".
وأضاف :"يجب على لاعبو المتاخب غلق المساحات أمام لاعبي جنوب أفريقيا وعدم السماح لهم باستغلالها".
واختتم يوسف تصريحاته قائلاً : "نفس اللاعبين الذين خاضوا مباريات دور المجموعات مرشحين للعب أساسيا أمام جنوب أفريقيا والفوز هو الأهم في تلك المباراة".