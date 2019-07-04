رياضة | الجيش يستقر على رحيل إيميل قبل بداية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش يستقر على رحيل إيميل قبل بداية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة طلائع الجيش، على رحيل البلجيكي لوك إيميل المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

ويأتي قرار الإدارة، عقب دخول الفريق في أزمات تحت قيادته ودخوله في دوامة الصراع للهروب من الهبوط للقسم الثاني، حتى الجولات الأخيرة من الدوري الممتاز.